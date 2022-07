(Di lunedì 11 luglio 2022) La pandemia è "in fase acuta ed espansiva", come dice il rapporto esteso dell’Iss. Dopo l'estate, focus sulla protezione dei più fragili. Ipotesi quarta dose anche a tutti gli over 60. Esperti divisi su come affrontare la nuova ondata

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sale il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età. A dirlo è il report esteso setti… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Alexirme : RT @HoaraBorselli: Ecco la comunicazione pilotata al pensiero unico. Titolone sul Corriere: “Covid,l’ondata estiva. Salgono ricoveri ed inf… - zazoomblog : Covid Toscana: salgono di nuovo i decessi (11 età media 825 anni) oggi 11 luglio 1.200 nuovi contagi - #Covid… - animanra : Era il 2021 e i prezzi salivano per colpa del covid. Neppure 12 mesi dopo i costi del cibo salgono perché hastatoPu… -

Sky Tg24

Rallenta come ogni lunedì la crescita dei casi di- 19 in Veneto, legata alla fine della settimana, con 2.317 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ...infine i dati ospedalieri, con 852 ricoveri ...Più si avvicinano le tanto desiderate vacanze più sembra che aumentino i contagi. Ei dubbi: cosa fare se ci si contagia mentre si è in vacanza o poco prima di partire , magari ...ilin ... Covid, salgono i contagi. No a nuove restrizioni, ma si guarda all’autunno ITALIA - Il Covid continua a circolare e i contagi salgono in maniera esponenziale in Italia e non solo. Occorre prendere in mano la situazione prima ...Sono 10.241 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.223 a Firenze, 842 a Prato, 927 a Pistoia, 663 a Massa Carrara, 958 a Lucca, 1.144 a Pisa, 752 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, ...