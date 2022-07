Com’è morta Catherine Spaak

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022) ? La donna si è spenta presso una clinica di Roma dopo avere combattuto contro una lunga malattia, mentre non si hanno certezze sul fatto che possa avere inciso sulle ragioni del decesso l’emorragia cerebrale che la colpì a febbraio 2020. Il pubblico più giovane ha potuto apprezzarla nelle vesti di concorrente a “Ballando con le Stelle” nel 2007 e, più recentemente, come naufraga de “L’Isola dei Famosi” L’attrice era stata colpita nel 2020 da una emorragia cerebrale che l’aveva segnata, minata certo nel fisico, ma non nello spirito combattivo. Catherinescelse Storie Italiane per presentare quello che era il suo ritorno sul grande schermo con una storia difficile di malattia e amicizia, e che in qualche modo riguardava le sue condizioni di salute. In tv ha raccontato del malore, dell’emorragia cerebrale, descrivendo come questo male si sia insinuato ...