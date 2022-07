Bevande gassate, addio? Ecco perché la Co2 è così importante: quello che non sapete (Di lunedì 11 luglio 2022) Non bastavano il caro energia, l'aumento dei prezzi delle materie prime come plastica e vetro, l'esplosione dei costi di trasporto. A colpire il settore delle Bevande analcoliche è arrivata anche la carenza di anidride carbonica, additivo indispensabile per produrre bibite gassate. Il primo a lanciare l'allarme è stato il presidente e amministratore delegato di Acqua Sant' Anna, Alberto Bertone. «La Co2 è introvabile e anche tutti i nostri competitori sono nella stessa situazione» ha dichiarato. Al punto che il gruppo, leader in Europa con 1,5 miliardi di bottiglie vendute ogni anno, ha fermato le linee di produzione di acqua frizzante per mancanza di anidride carbonica. Ma nella situazione di Acqua Sant' Anna rischiano di trovarsi anche imprese che producono aranciate, limonate e altre bibite: l'80% degli analcolici venduti in Italia sono gassati. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Non bastavano il caro energia, l'aumento dei prezzi delle materie prime come plastica e vetro, l'esplosione dei costi di trasporto. A colpire il settore delleanalcoliche è arrivata anche la carenza di anidride carbonica, additivo indispensabile per produrre bibite. Il primo a lanciare l'allarme è stato il presidente e amministratore delegato di Acqua Sant' Anna, Alberto Bertone. «La Co2 è introvabile e anche tutti i nostri competitori sono nella stessa situazione» ha dichiarato. Al punto che il gruppo, leader in Europa con 1,5 miliardi di bottiglie vendute ogni anno, ha fermato le linee di produzione di acqua frizzante per mancanza di anidride carbonica. Ma nella situazione di Acqua Sant' Anna rischiano di trovarsi anche imprese che producono aranciate, limonate e altre bibite: l'80% degli analcolici venduti in Italia sono gassati. ...

Pubblicità

enpaonlus : I peti delle mucche nel chinotto? “Gli allevamenti animali possono dare una grossa mano per tamponare la carenza d… - PrimaPaginaOn : | #anidridecarbonica | ?? Bevande gassate a rischio per mancanza di anidride carbonica. Scopri di più ?? - abekay2 : RT @Cucina_Italiana: Qualche buontempone ha proposto di imbottigliare la CO2 che provoca l'effetto serra! ?? Ma che cos'è e perché manca l'a… - mrcllznn : Estate senza bevande gassate, manca l’anidride carbonica @sole24ore - CircolarMenteNS : ?? A #Candiolo (TO) esiste un impianto che produce #C02 alimentare dagli effluvi bovini. @Coldiretti Torino: «Pron… -