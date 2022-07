Ultime Notizie – M5S | Borré | “Chi non partecipa a voto fiducia va espulso”

(Di domenica 10 luglio 2022) “Molti parlamentari pentastellati, il primo è stato Gregorio De Falco, sono stati espulsi dal partito per violazione della clausola del codice etico che impone di votare laai governi il cui premier ‘sia espressione del M5S’. Il M5S ha sempre interpretato la norma nel senso che ‘espressione del M5S’ sia da intendersi ‘governo di cui è parte il Movimento’. Se si attuasse l’ipotesi preconizzata da Patuanelli”, ovvero lasciare l’Aula di Palazzo Madama per non votare laal dl Aiuti, “il Collegio dei Probiviri dovrebbe espellere -per coerenza “giurisprudenziale” interna- tutti coloro che non parteciperanno al, venendo così meno il gruppo parlamentare del M5S al Senato… Un capolavoro”. Lo dice all’Adnkronos Lorenzo, l’avvocato che da sempre guida le battaglie legali degli attivisti delusi contro ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - junews24com : Zaniolo Juve, nuovi indizi sulla chiusura: ecco a cosa sta pensando al Roma - - SampNews24 : #Sampdoria, non solo #Rog dal #Cagliari: piace un talento della Primavera -

FANO 'C'erano tre persone in acqua, ma non le vedevamo'. Le onde della burrasca si erano già richiuse su Davide Zandri , quarantaquattrenne di Calcinelli , e sui suoi due figli di 8 e 12 anni. E a ...Una donna di 91 anni è stata trovata morta e la sorella, di 87 anni, ferita, in un appartamento nella zona orientale di Salerno, in via San Leonardo. Sul posto si era recata la Polizia dopo la ...ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovo la mia vicinaza al popolo ucraino, a quanti fanno le spese di brutali attacchi. Che Dio mostri la strada per ...Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista poco prima del dec ...