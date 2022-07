Rolling Stones, 60 anni rock (Di domenica 10 luglio 2022) Sessant’anni fa nascevano i Rolling Stones. Fa un certo effetto dirlo e, ancor più, sapere che sono ancora in attività. Il Sixty Tour, partito da Madrid e approdato il 21 L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 10 luglio 2022) Sessant’fa nascevano i. Fa un certo effetto dirlo e, ancor più, sapere che sono ancora in attività. Il Sixty Tour, partito da Madrid e approdato il 21 L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Augusto98924459 : @Mcphilip75 @MAX_ITA_LT_69 Immagino, uno che paragona i Maneskin ai Rolling stones... è tutto un programma ??????????????? - _yelle_ : ma quale multiverso non stavamo qua a dire “è normale” quando hanno aperto il concerto dei Rolling Stones - serwinem : @rigel4 @Adnkronos Certo, ne riparliamo quando aprirai il concerto dei Rolling Stones, ciao ciao - BettoMandolini : @SoloMilan68 @acmilan Io ho preso quella con la scritta SYMPATHY FOR THE DEVIL, capirai, suono da 42 anni in una tr… - Serchio41659387 : Qualcuno li ha paragonati hai Rolling Stones.........ma manco la stecca del microfono.....in confronto...... -