Monza, no di Pereyra (Di domenica 10 luglio 2022) C’è chi dice no. Secondo il Messaggero Veneto Roberto Pereyra avrebbe declinato la proposta del Monza per rimanere, da capitano,... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) C’è chi dice no. Secondo il Messaggero Veneto Robertoavrebbe declinato la proposta delper rimanere, da capitano,...

Pubblicità

milansette : Udinese, Pereyra rifiuta il Monza: sarà il capitano dell'Udinese #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Udinese, Pereyra rifiuta il Monza: sarà il capitano dell'Udinese: Roberto Pereyra ha detto no al Monza.… - ProfidiAndrea : ?? #Udinese, #Pereyra dico no al #Monza: futuro al #RiverPlate In scadenza nel 2023, El Tucu rimarrà a Udine un'alt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Udinese, Pereyra dice no al Monza - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Udinese, Pereyra dice no al Monza -