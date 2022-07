Missili su un condominio | l' ultimo orrore della guerra in Ucraina

Pubblicità

ilpost : C'è stato un attacco missilistico russo contro un condominio nella regione ucraina di Donetsk: 5 persone sono state uccise e 30 ferite. UKRinIT : La #russia ha lanciato i missili contro un condominio di nove piani nella regione di Odesa. L'attacco missilistico…

Nella serata di sabato, alcunirussi hanno colpito undi cinque piani nella città ucraina di Chasiv Yar, che si trova a un centinaio ...... giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress -russi sulla città di Chasiv Yar, nell'Ucraina orientale, distrutto undi ...I russi hanno lanciato dei missili a Donetsk nella notte, colpendo un edificio residenziale di Chasiv Yar. Sei i morti accertati, come confermato dal presidente dell’amministrazione militare regionale ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Lysychansk è nostra". "Non è vero niente". E' sull'ultima roccaforte ucraina nella provincia di Lugansk che si è concentrato oggi il botta e risposta non solo militare fr ...