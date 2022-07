(Di domenica 10 luglio 2022) L’intervista L’infettivologo, ospite a Premolo «Limiti e mascherine restano ancora utili. Quarta dose subito: in autunno non si esclude qualcosa di peggio».

Covid,: "Il virus circola anche col caldo, ecco perché" Roma, 5 luglio 2022 - Dall'India arriva una ... Non sappiamo quando arriverà qui da noi, ma è chiaro che serve essere. Per ora la ...La profezia diche rovina l'estate 'Dobbiamo essere vigili sulla nuova sottovariante di ... 'Non sappiamo quando arriverà qui da noi, ma è chiaro che serve essere. Per ora la patogenicità ... Galli: «Attenti ai concerti sono amplificatori dei contagi Covid» Il lockdown e la didattica a distanza hanno lasciato un segno profondo nella psiche di bambini e ragazzi milanesi che il servizio medico Zero-17 dell’Ordine ospedaliero dei Fatebenefratelli sta portan ...L’intervista L’infettivologo Galli, ospite a Premolo «Limiti e mascherine restano ancora utili. Quarta dose subito: in autunno non si esclude qualcosa di peggio». Altro che quiescienza. Massimo Galli, ...