F1, Fernando Alonso cambia la power unit in vista del GP d'Austria, partirà diciannovesimo (Di domenica 10 luglio 2022) Non è stato un sabato da ricordare, quello di Fernando Alonso sul Red Bull Ring. Il pilota asturiano della Alpine non è riuscito nemmeno a partire ieri, con la sua auto rimasta sul cavalletto e con le termocoperte ancora montate; una scena bizzarra, spiegata poi da un problema alla batteria della sua monoposto. In questo modo, Alonso non è riuscito a partecipare alla Sprint Race, che assegnava i posti in griglia per la gara di quest'oggi. vista la situazione, la Alpine ha optato per cambiare così tutti gli elementi della power unit del campione del mondo nel 2005 e nel 2006 per la gara di quest'oggi con inizio alle 15.00, come rivelato dalla testata Marca. Nuova unità di combustione, nuovi generatori, turbo, batterie, centralina e scarichi: tutto ...

