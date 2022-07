E se mia moglie mi tradisce con la sua migliore amica?

Leggi su dilei

(Di domenica 10 luglio 2022) Miami. Non ho le prove, ma lo sospetto fortemente. Ho visto che avete affrontato il tema di mariti gay e mi sono deciso a scrivervi perché credo proprio che lei mi tradisca con una donna, con una sua carissima. Io e lei trascorriamo le vacanze distanti da anni, io torno dalla mia famiglia in Campania, mentre lei preferisce trascorrere il tempo organizzando dei viaggi con la sua. Ed è proprio da quando questo succede che i rapporti sono diventati molto freddi tra noi. Io non riesco a comunicare con lei perché non c’è mai, e quando c’è preferisce trascorrere il tempo al telefono. Non so davvero più cosa fare. Mi tocca entrare in punta di piedi, nella tua storia, per cercare di non inciampare in quei fili sottili che separano la verità, dalle paure e le insicurezze. Da quelle che sembrano ...