Calciomercato Juve, De Ligt sempre più lontano: accadrà domani (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il doppio colpo Pogba e Di Maria la Juventus si ritrova davanti ad una spinosa situazione che riguarda il futuro di De Ligt. Sul difensore olandese da diverse settimane c’è il forte interesse del Bayern Monaco. Hanno fatto tanto discutere le parole dell’olandese in merito alle ultime due stagioni della Juventus, sicuramente non brillanti e non all’altezza della storia del club bianconero, abituato sempre a vincere. Dichiarazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della Juventus e che presagivano di fatto l’arrivo di una decisione a sorpresa. De Ligt, Juventus, Bayern Monaco La volontà del giocatore è chiara, è disposto a lasciare la Juventus e avrebbe già manifestato gradimento al club campione di Germania. Come riportato da ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il doppio colpo Pogba e Di Maria lantus si ritrova davanti ad una spinosa situazione che riguarda il futuro di De. Sul difensore olandese da diverse settimane c’è il forte interesse del Bayern Monaco. Hanno fatto tanto discutere le parole dell’olandese in merito alle ultime due stagioni dellantus, sicuramente non brillanti e non all’altezza della storia del club bianconero, abituatoa vincere. Dichiarazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi dellantus e che presagivano di fatto l’arrivo di una decisione a sorpresa. Dentus, Bayern Monaco La volontà del giocatore è chiara, è disposto a lasciare lantus e avrebbe già manifestato gradimento al club campione di Germania. Come riportato da ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Eccolo, #Pogba ???? #Juventus #calciomercato #Juve #POGBACK #live - Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - GiovaAlbanese : Il team manager della #Juventus, Matteo Fabris, e altri uomini #Juve - insieme alle forze dell'ordine- in attesa di… - HikkyLaky38 : Ma visto che si crede Sergio Ramos, non possiamo dare al Bayern Dragusin piuttosto che De Ligt? #DeLigt #Dragusin… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Di Marzio: 'Domani le visite di Dragusin con il Genoa'. Contatti tra l'entourage di De Ligt e il Bayern,… -