Bilancio positivo per l’evento “…Uscimmo a riveder le stelle”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGrande apprezzamento per la performance degli allievi e per il ruolo dell’accademia Progetto Musica Acli ArteSpettacolo Sannnio nel valorizzare i talenti del territorio e nel contribuire a fare emergere le emozioni positive dei giovani attraverso l’apprendimento della musica è stato espresso dalla neo presidente delle Acli Provinciali di Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo, che ha scelto per la sua prima uscita pubblicae le” promosso e organizzato dall’Accademia airolana. La manifestazione, che ha coinvolto gli allievi dei corsi base e avanzati dell’Accademia nel corso di una due giorni svoltasi il 3 e il 4 luglio scorsi presso il Chiostro del Convento San Pasquale in corso Caudino ad Airola, ha messo in evidenza la maturità formativa e il potenziale ...