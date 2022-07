Assegno unico INPS, chi rischia di dover restituire soldi (Di domenica 10 luglio 2022) L’Assegno unico per i figli è stato erogato dal mese di marzo. Ma attenzione a una condizione: chi rischia la brutta sorpresa L’Assegno unico ed universale è protagonista assoluto dei dialoghi tra INPS e cittadini negli ultimi mesi. A rendere più complicate le pratiche sono stati alcuni rallentamenti nei pagamenti a causa, come da comunicato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 10 luglio 2022) L’per i figli è stato erogato dal mese di marzo. Ma attenzione a una condizione: chila brutta sorpresa L’ed universale è protagonista assoluto dei dialoghi trae cittadini negli ultimi mesi. A rendere più complicate le pratiche sono stati alcuni rallentamenti nei pagamenti a causa, come da comunicato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

flinxkk8 : RT @BaglioniLaura: Mia figlia a 20 anni entrata col jobact in un supermercato. A 21 assunta. A 22 ha ottenuto un mutuo ed è andata a conviv… - BaglioniLaura : @francolungro @apri_la_mente @elenabonetti Intanto lavora. A tempo indeterminato. 1200 al mese +straordinari +ferie… - PillaPaladini : RT @BaglioniLaura: Mia figlia a 20 anni entrata col jobact in un supermercato. A 21 assunta. A 22 ha ottenuto un mutuo ed è andata a conviv… - Fra1968_ : @BaglioniLaura @elenabonetti Per un assegno unico decente deve essere residente da sola, avere uno stipendio basso… - zazoomblog : Arretrati assegno unico INPS: migliaia di famiglie non lo riceveranno - #Arretrati #assegno #unico #INPS: -