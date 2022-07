Uniacque ai sindaci | “Ok le ordinanze | ma fate i controlli o rischiate il razionamento”

(Di sabato 9 luglio 2022) La lettera parla chiaro e questa volta sembra più di un invito alla responsabilità., dopo avere sollecitato i comuni delle valli Imagna e San Martino ad emanare dellecontro gli sprechi d’acqua, chiede ora che questevengano fatte rispettare, o che almeno ci si provi. “Resta auspicabile che tutti si attivino concretamente e fattivamente, perchè le proprie comunità non siano esposte al rischio didella dotazione idropotabile”. A scrivere è Pierangelo Bertocchi, amministratore delegato diche si rivolge ai, alle forze di polizia locale, al Prefetto e all’Ats: “La situazione metereologica sta rendendo oltremodo grave la situazione della disponibilità idropotabile in alcune zone della Bergamasca – riporta testualmente la lettera ...

Pubblicità

zazoomblog : Norovirus i sindaci di Roncola e Almenno scrivono a Uniacque: “Azzerate la bolletta di giugno” - #Norovirus… -

BergamoNews.it

Di questi 133 in Piemonte e 36 in Lombardia: 25 nella Bergamasca servita da, 9 a Varese e ... le multiutility del servizio idrico integrato del bacino del Po avrebbero chiesto aidi ...Dice l'amministratore delegato di, Pierangelo Bertocchi : "Non siamo ancora al ...a venticinque Comuni di rivolgere la raccomandazione ai propri abitanti e devo dire che da parte deic'... Norovirus, i sindaci di Roncola e Almenno scrivono a Uniacque: “Azzerate la bolletta di giugno” Hanno scritto a Uniacque chiedendo di azzerare le bollette per tutte le utenze nel periodo giugno e inizio luglio. L’iniziativa è dei sindaci di Roncola, Marcellino Rota, e del collega di Almenno San ...Valle Imagna I sindaci di Roncola e Almenno San Bartolomeo a Uniacque: disagi per due mesi, chiediamo ristori. I sindaci di Almenno San Bartolomeo, Alessandro Frigeni, e di Roncola Marcellino, Rota, c ...