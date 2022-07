Ultime Notizie – Inter, Handanovic rinnova fino al 2023 (Di sabato 9 luglio 2022) Il portiere dell’Inter Samir Handanovic rinnova per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2023. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Samir Handanovic: il portiere sloveno sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2023”. “Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’Inter: per me è un privilegio che continua” le parole di Handanovic che nel club nerazzurro milita da ben 10 stagioni. “Posso dire che sono cresciuto come uomo e calciatore -spiega il 37enne sloveno al sito ufficiale dell’Inter-. In dieci anni sono cambiate tante ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Il portiere dell’Samirper un’altra stagione,al 30 giugno. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale: “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Samir: il portiere sloveno sarà nerazzurroal 30 giugno”. “Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’: per me è un privilegio che continua” le parole diche nel club nerazzurro milita da ben 10 stagioni. “Posso dire che sono cresciuto come uomo e calciatore -spiega il 37enne sloveno al sito ufficiale dell’-. In dieci anni sono cambiate tante ...

