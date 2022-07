Udine | auto abbagliata dal sole travolge due donne | una è morta | l' altra è grave

Pubblicità

Dramma nella serata di ieri in Friuli : un tragico incidente ha visto la morte di una donna e il grave ferimento di un'altra donna, a Villa Santina, in provincia di. Un'ha travolto le due donne, entrambe anziane , che stavano attraversando la strada in piazza Cantore mentre tornavano a casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Gemona. Travolto da ...VILLA SANTINA () - Un'ha travolto due donne che attraversavano la strada, uccidendone una e ferendo l'altra. E' accaduto venerdì sera 8 luglio a Villa Santina () , in piazza Cantore. Le due stavano ...Dramma nella serata di ieri in Friuli: un tragico incidente ha visto la morte di una donna e il grave ferimento di un'altra donna, a Villa Santina, in provincia di Udine. Un'auto ha ...VILLA SANTINA. Un'auto ha travolto due donne che attraversavano la strada, uccidendone una e ferendo l'altra. E' accaduto iera sera venerdì 8 luglio 2022 a Villa Santina (Udine), in piazza Cantore. L ...