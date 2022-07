Rombo di motori: arriva l’evento più atteso in Puglia: “Motori e Sapori” (Di sabato 9 luglio 2022) Domenica 17 luglio prossimo, dalle ore 19, si sentirà forte il Rombo dei Motori tra i verdi terreni dell’agriturismo l’Annunziata, di Lizzano, in provincia di Taranto, in occasione dell’evento “Motori e Sapori di Puglia”. L’iniziativa, con ingresso gratuito, nasce per dare spazio ad un raduno di auto e moto d’epoca, a cui si sono aggiunti altri elementi attrattori, come degustazioni enogastronomiche con le eccellenze delle aziende appartenenti alla rete Salento delle Murge, con i prodotti dell’azienda Olivaro di Maruggio e con l’esibizione musicale live del duo “Vinsher”. l’evento è il primo del cartellone di serate estive che l’agriturismo accoglierà nei mesi di luglio e agosto, aprendo le porte ad ospiti non solo residenti nella ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 9 luglio 2022) Domenica 17 luglio prossimo, dalle ore 19, si sentirà forte ildeitra i verdi terreni dell’agriturismo l’Annunziata, di Lizzano, in provincia di Taranto, in occasione deldi”. L’iniziativa, con ingresso gratuito, nasce per dare spazio ad un raduno di auto e moto d’epoca, a cui si sono aggiunti altri elementi attrattori, come degustazioni enogastronomiche con le eccellenze delle aziende appartenenti alla rete Salento delle Murge, con i prodotti dell’azienda Olivaro di Maruggio e con l’esibizione musicale live del duo “Vinsher”.è il primo del cartellone di serate estive che l’agriturismo accoglierà nei mesi di luglio e agosto, aprendo le porte ad ospiti non solo residenti nella ...

Pubblicità

PietroSarti1 : Sento già il rombo dei motori ???? #BritishGP #Charles #Formula1 - tgtourism : Modena: rombo di motori nella Terra delle Rosse - RizzoGiov : Bene molto bene. Il rombo dei motori dei missili fa sempre il suo effetto - EngrikS : @enyalis85 tutto sto rombo di motori non lo sento ~ saluti da FVG (che forse non é inteso come N-E in quanto generi… -