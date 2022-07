Maura Gancitano ci parla della Bellezza a ‘Migliori di Così’ (Di sabato 9 luglio 2022) Maura Gancitano, scrittrice e filosofa famosa per essere la co-fondatrice del progetto di divulgazione culturale, casa editrice e scuola di filosofia Tlon, è stata ospite al festival ‘Migliori di Così’ a Nembro per presentare il suo ultimo libro “Specchio delle mie brame – La prigione della Bellezza” e spiegare come spesso la Bellezza oggi non sia altro che una gabbia dorata in cui non ci accorgiamo di essere rinchiusi… ma non solo! La serata con Maura Gancitano è stata un momento particolarmente interessante della terza edizione del Festival delle Rinascite di Nembro, che vede coinvolti nell’organizzazione, oltre alle principali realtà del paese, tanti giovani. L’intervento si è aperto con la risposta a domande ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022), scrittrice e filosofa famosa per essere la co-fondatrice del progetto di divulgazione culturale, casa editrice e scuola di filosofia Tlon, è stata ospite al festivaldia Nembro per presentare il suo ultimo libro “Specchio delle mie brame – La prigione” e spiegare come spesso laoggi non sia altro che una gabbia dorata in cui non ci accorgiamo di essere rinchiusi… ma non solo! La serata conè stata un momento particolarmente interessanteterza edizione del Festival delle Rinascite di Nembro, che vede coinvolti nell’organizzazione, oltre alle principali realtà del paese, tanti giovani. L’intervento si è aperto con la risposta a domande ...

