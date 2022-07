Lazio, Acerbi atteso in ritiro ma con le valigie pronte (Di sabato 9 luglio 2022) Acerbi è atteso ad Auronzo di Cadore per iniziare il suo ritiro con la Lazio, ma le valigie restano pronte per andare Francesco Acerbi è atteso per oggi al ritiro di Auronzo di Cadore con la Lazio. Il centrale, dopo il periodo di vacanze aggiuntive per la Nazionale, è pronto a tornare ad allenarsi. L’arrivo con le valigie sempre pronte per andare via visto che la sua voglia è quello di lasciare i biancocelesti. La richiesta di Lotito alta per l’età anagrafica del giocatore e anche per questo sia Milan che Juve avrebbero un attimo frenato per il centrale. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022)ad Auronzo di Cadore per iniziare il suocon la, ma lerestanoper andare Francescoper oggi aldi Auronzo di Cadore con la. Il centrale, dopo il periodo di vacanze aggiuntive per la Nazionale, è pronto a tornare ad allenarsi. L’arrivo con lesempreper andare via visto che la sua voglia è quello di lasciare i biancocelesti. La richiesta di Lotito alta per l’età anagrafica del giocatore e anche per questo sia Milan che Juve avrebbero un attimo frenato per il centrale. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : La #Lazio ora cambia strategia e pensa di chiudere #Romagnoli (corteggiato dal #Fulham) a prescindere da #Acerbi. Contatti in corso - GioiaDeBonis : RT @TheLazioZone: ?? AURONZO, OGGI NUOVI ARRIVI Saranno 5 i giocatori della Lazio che raggiungeranno Sarri ad Auronzo oggi: Adam Marusic… - PizziSimone : Mabbasta! #acerbi va via perché vuole andare via. Basta co #Peruzzi che avrebbe risolto tutto. Con #Biglia non me p… - FcInterNewsit : CdS - Acerbi verso l'addio alla Lazio: ora l'Inter sembra essersi sfilata - Ftbnews24 : Calciomercato Lazio, Acerbi da separato in casa: Monza vigile #SerieA -