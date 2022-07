Inter- Skriniar, Gazzetta: “Ultimatum dei nerazzurri per il Psg” (Di sabato 9 luglio 2022) Inter-Skriniar, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, c’è una grande deadline della squadra nerazzurra nei confronti del club parigino per Skriniar. La squadra di Inzaghi sta davvero programmando tutto giorno dopo giorno con una grandissima precisione, ma l’indecisione di Skrinar è davvero il grande problema che Marotta dovrà risolvere per far sbloccare in maniera davvero importante il calciomercato dei nerazzurri. “Non dovrà attendere ancora molto per capire quale sarà il rilancio del Psg per Milan Skriniar. Nel vertice di mercato di ieri mattina alla Pinetina tra la dirigenza e il tecnico Inzaghi, la convinzione era che entro 48 ore, ovvero tra oggi e domani, i francesi busseranno nuovamente alla porta nerazzurra per provare a chiudere l’operazione. In serata c’è ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)- Come riporta la, c’è una grande deadline della squadra nerazzurra nei confronti del club parigino per. La squadra di Inzaghi sta davvero programmando tutto giorno dopo giorno con una grandissima precisione, ma l’indecisione di Skrinar è davvero il grande problema che Marotta dovrà risolvere per far sbloccare in maniera davvero importante il calciomercato dei. “Non dovrà attendere ancora molto per capire quale sarà il rilancio del Psg per Milan. Nel vertice di mercato di ieri mattina alla Pinetina tra la dirigenza e il tecnico Inzaghi, la convinzione era che entro 48 ore, ovvero tra oggi e domani, i francesi busseranno nuovamente alla porta nerazzurra per provare a chiudere l’operazione. In serata c’è ...

