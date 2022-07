Incendio alle Salzare, l’automezzo dei pompieri preso a sassate (Di sabato 9 luglio 2022) Ardea – Il complesso residenziale Lido delle Salzare ancora una volta protagonista della cronaca nera di Ardea. Le vittime sono i vigili del fuoco di Pomezia, aggrediti durante un’operazione nel comune rutulo. Ignoti avrebbero lanciato un enorme masso di granito sul vetro dell’automezzo dei pompieri, intenti a spegnere le fiamme dell’ennesimo Incendio di rifiuti della zona. Un atto di vandalismo che sarebbe potuto sfociare in una tragedia. Roghi tossici, discariche e occupanti abusivi, criminalità: tutto questo è l’area delle Salzare, dove la violenza e l’illegalità sono all’ordine del giorno. In estate poi divampano incendi ogni settimana. L’ultimo è stato proprio quello di due giorni fa, nell’area archeologica del Castrum Inui (leggi qui), dove i vigili di Pomezia hanno subito il vile atto da parte ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 luglio 2022) Ardea – Il complesso residenziale Lido delleancora una volta protagonista della cronaca nera di Ardea. Le vittime sono i vigili del fuoco di Pomezia, aggrediti durante un’operazione nel comune rutulo. Ignoti avrebbero lanciato un enorme masso di granito sul vetro deldei, intenti a spegnere le fiamme dell’ennesimodi rifiuti della zona. Un atto di vandalismo che sarebbe potuto sfociare in una tragedia. Roghi tossici, discariche e occupanti abusivi, criminalità: tutto questo è l’area delle, dove la violenza e l’illegalità sono all’ordine del giorno. In estate poi divampano incendi ogni settimana. L’ultimo è stato proprio quello di due giorni fa, nell’area archeologica del Castrum Inui (leggi qui), dove i vigili di Pomezia hanno subito il vile atto da parte ...

Pubblicità

fanpage : ?? L'incendio divampato alla Pineta Sacchetti, parco del Pineto, a Roma è tutt'altro che estintoLe fiamme sono arriv… - GabriellaBargh1 : RT @Dana10331440: - Gerardos92 : RT @CimaroliFede: Pensare alle cause del dolore è come gettare benzina per spegnere un incendio... è come togliere la crosta per fare guari… - CimaroliFede : Pensare alle cause del dolore è come gettare benzina per spegnere un incendio... è come togliere la crosta per fare… - LocoLoconte : RT @silviacardinale: In ufficio c'è stato un incendio e quindi oggi posso lavorare da casa. Quant'è bello lavorare da casa? Voglio dire, mi… -