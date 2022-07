(Di sabato 9 luglio 2022) L'inflazione è unadella peggior specie,colpisce soprattutto chi ha meno. In talune condizioni gli effetti che sprigionaancor più preoccupanti; in particolar modo, quando si "abbatte" come una...

... non a caso i più. Un altro dato fornito oggi suona come uno schiaffo a politici e ... Soltantogrande insorgenza ci salverà! Maurizio Acerbo, segretario nazionale - Antonello Patta, ...... nella loro generosa dedizione, si sono dedicate a raggiungere i più vulnerabili e", ... Sonotestimonianza del servizio amorevole che le sorelle hanno reso. Dio vi benedica", aveva detto, ... Impoveriti da una tassa occulta: perché i nostri risparmi sono "evaporati" Il comboniano scrive la storia non ufficiale di secoli di sfruttamento e ingiustizie ponendosi dalla parte delle vittime per aiutarci a capire a cosa stiamo andando incontro se non cambiamo rotta ...Il caro-energia derivante dalla guerra in Ucraina e la scarsità di alcune derrate hanno alimentato la corsa dell'inflazione.