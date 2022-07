Giappone | l’ex premier Shinzo Abe ucciso in un attentato

(Di sabato 9 luglio 2022)delAbe, è caduto a terra sanguinante. Il killer nutriva rancore nei confronti del primo ministro Dopo l’di ieri, ecco le conseguenze fatali.delAbe, è morto dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco durante un evento elettorale nella prefettura di Nara, nelcentrale. A confermarne il decesso sono stati gli stessi medici, che hanno riferito di aver tentato per ben quattro ore di rianimarlo.primo ministro si è accasciato al suolo mentre stava tenendo un discorso. Il presunto responsabile dell’attacco, un 41enne ex membro delle Forze di autodifesa della Marina nipponica, ha ricevuto prontamente il fermo ...

Pubblicità

SkyTG24 : L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un c… - Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - repubblica : Giappone, l'ex premier Shinzo Abe e' morto per le ferite riportate nell'attentato - MarcoCampa10 : RT @SerenaConsole: Oggi il manifesto apre con un mio articolo sull'èra e quello che era Abe, l'ex primo ministro del Giappone assassinato i… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'auto con il feretro dell'ex premier giapponese Shinzo Abe è arrivata nella residenza di famigl… -

Abe ha marcato profondamente la storia recente delpremier era infatti convinto che Tokyo dovesse recuperare centralità nello scacchiere internazionale. In questo quadro, sono stati ......escluso di essere stato contrario all'ideologia politica dell'...'arma da fuoco artigianale utilizzata per'attentato era lunga ...e facilmente occultabile in un comizio elettorale in, ...