Pubblicità

FirenzePost : Firenze, Musart Festival: i concerti all’Istituto degli Innocenti e gli altri eventi diffusi - wordsandmore1 : #8luglio oltre #POGBACK #QuartoGrado #AustrianGP #Benno #Zenga #Rampini tempo per #uomoniedonne che amano ? Dal 12… - destinationflo : MusArt Festival, Beat Festival, Decibel Open Air: la #musica live fiorentina ti aspetta! ?? Scopri tutti gli appunt… - peppevoltarelli : RT @FabioAlcini: Anche Frida Bollani Magoni, Nada, Tommasi Novi, Peppe Voltarelli e Dado Moroni al Musart Festival di Firenze. https://t.co… - FabioAlcini : Anche Frida Bollani Magoni, Nada, Tommasi Novi, Peppe Voltarelli e Dado Moroni al Musart Festival di Firenze. -

Firenze Post

Si svolgerà mercoledì 20 luglio e non martedì 12 luglio, come precedentemente annunciato, il concerto di Tommaso Novi alFestival 2022 di. Il cantautore toscano suonerà mercoledì 20 luglio alle ore 21,15 nel Chiostro di Levante della Biblioteca Umanistica dell'Università di(ingresso da via degli ...... e che da mercoledì 20 a domenica 24 luglio sbarca al Cinema La Compagnia di(via Cavour 50r), nell'ambito delFestival , due settimane di concerti, mostre, proiezioni e itinerari d'... Firenze, Musart Festival: i concerti all’Istituto degli Innocenti e gli altri eventi diffusi Non è attivo solo il palco principale: Frida Bollani Magoni, Nada, Tommasi Novi, Peppe Voltarelli e Dado Moroni saranno nel Chiostro degli Uomini progettato da Brunelleschi Non è attivo solo il palco ...Si svolgerà mercoledì 20 luglio e non martedì 12 luglio, come precedentemente annunciato, il concerto di Tommaso Novi al Musart Festival 2022 di Firenze. Il cantautore toscano suonerà mercoledì 20 lug ...