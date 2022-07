F1 | Binotto | “La frustrazione di Charles a Silverstone era la nostra”

(Di sabato 9 luglio 2022) “Nel complesso è stato un weekend positivo”. Mattiatorna a parlare del GP dinel corso della conferenza stampa dei team principal avvenuta nel bel mezzo del Gran Premio d’Austria. “La Red Bull portava aggiornamenti, e noi di pari passo. Abbiamo centrato la pole position sul bagnato, un aspetto importante dato che nelle scorse annate soffrivamo parecchio – ha detto-. Questo significa che la F1-75 è sempre una vettura competitiva. In gara siamo andati forte, così come i rivali. Della Red Bull sapevamo, mentre la Mercedes ha mosso passi in avanti eccellenti”. Tante le polemiche sulla strategia Ferrari. “Prima della Safety Car avevamo la macchina più veloce in pista, per cui abbiamo chiesto a Carlos Sainz di lasciare passareLeclerc, e l’inversione delle posizioni è arrivata subito – ...

Pubblicità

sportface2016 : #Formula1 #Binotto: 'La frustrazione di #Leclerc a #Silverstone era la nostra' - davidaus82 : Senza vergogna ?@antoniogranato? - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Mattia #Binotto: “La frustrazione di #Leclerc era la nostra, doveva sorridere e non essere triste! Su budget cap e porpo… - OA_Sport : #F1, Mattia #Binotto: “La frustrazione di #Leclerc era la nostra, doveva sorridere e non essere triste! Su budget c… - yassz01 : @GMandorlini @_allthatglitz tutta la pressione mediatica ricevuta (che comunque ha strabordato da ogni dove) e la c… -

A livello di strategie in casa Ferrari si sono scatenate enormi polemiche. Mattiala vede in questo modo: 'Cosa avremmo potuto fare di diverso Penso che non ci sia una sola risposta lineare. Iniziamo con il dire che prima della Safety Car avevamo la macchina più veloce in ...... "Penso che queste persone non agiscano per, ma sono disperate e sono molto solidale ... Dopo Silverstone- Leclerc, rapporti tesi in Ferrari: "Charles sfortunato, ma ora deve ...Siamo nel bel mezzo dell'importante fine settimana del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ma gli argomenti all'ordine del giorno nel Circus sono davvero i ...GP AUSTRIA - Il team principal della Ferrari torna su quanto accaduto durante il Gran Premio di Gran Bretagna di domenica scorsa.