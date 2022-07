DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: Max Verstappen vince la Sprint Race, poi Leclerc e Sainz (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 ORDINE DI ARRIVO Sprint Race 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER – –2 Charles Leclerc Ferrari+1.675 – – 3 Carlos Sainz Ferrari+5.644 – – 4 George RUSSELL Mercedes+13.429 – – 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.302 – – 6 Esteban OCON Alpine+31.032 – – 7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+34.539 – – 8 Lewis HAMILTON Mercedes+35.447 – – 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+37.163 – – 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+37.557 – – 11 Lando NORRIS McLaren+38.580 – – 12 Daniel RICCIARDO McLaren+39.738 – – 13 Lance STROLL Aston Martin+48.241 – – 14GuanyuZHOU Alfa Romeo+50.753 – – 15 Pierre GASLY AlphaTauri+52.125 – – 16 Alexander ALBON Williams+52.412 – – 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+54.556 – – 18 Nicholas LATIFI Williams+68.694 – – 19 Sebastian ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 ORDINE DI ARRIVO1 MaxRed Bull RacingLEADER – –2 CharlesFerrari+1.675 – – 3 CarlosFerrari+5.644 – – 4 George RUSSELL Mercedes+13.429 – – 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.302 – – 6 Esteban OCON Alpine+31.032 – – 7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+34.539 – – 8 Lewis HAMILTON Mercedes+35.447 – – 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+37.163 – – 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+37.557 – – 11 Lando NORRIS McLaren+38.580 – – 12 Daniel RICCIARDO McLaren+39.738 – – 13 Lance STROLL Aston Martin+48.241 – – 14GuanyuZHOU Alfa Romeo+50.753 – – 15 Pierre GASLY AlphaTauri+52.125 – – 16 Alexander ALBON Williams+52.412 – – 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+54.556 – – 18 Nicholas LATIFI Williams+68.694 – – 19 Sebastian ...

SkySportF1 : ?? FERRARI DAVANTI A TUTTI NELLE FP2 ? Sainz miglior tempo in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? Lewis ancora fermo ai box nelle #FP2 ? Miglior tempo per Verstappen fin qui LIVE ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VINCE in Austria ?? Che duello tra le Ferrari in gara I risultati ? - infoitsport : F1, Gp Austria: sprint race in diretta. Verstappen in testa poi Sainz e Leclerc. Duello fra Ferrari - Jorgelv52568785 : RT @Corriere: F1, via alla sprint race in Austria. Nelle prove libere Leclerc e Sainz davanti a Verstappen -