Atalanta, Ilicic può andare via: forte interesse di un club (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo cinque anni a Bergamo, Josip Ilicic può lasciare l'Atalanta. Sul giocatore è forte l'interesse del Bologna, con Sinisa... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo cinque anni a Bergamo, Josippuò lasciare l'. Sul giocatore èl'del Bologna, con Sinisa...

Pubblicità

ArenaSportiva1 : ?????? #Bologna in pressing per #Ilicic, contatti con l’#Atalanta: lo slovacco sta riflettendo sulla proposta rossoblù… - Atalantinicom : #Atalanta - I tifosi a Ilicic: 'Resta e riportaci in Champions... - CalcioOggi : Bologna in pressing per Ilicic, contatti con l’Atalanta: il piano per rilanciarlo - - cmdotcom : #Calciomercato, #Bologna in pressing per #Ilicic: contatti con l’#Atalanta: c’è un piano per rilanciarlo - sportli26181512 : Bologna in pressing per Ilicic, contatti con l’Atalanta: c’è un piano per rilanciarlo: Dopo cinque stagioni all’Ata… -