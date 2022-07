Assolto dallo stupro, la ragazza in primo grado: “Gli dissi ‘Che stai facendo, non voglio’ e gli chiesi di smetterla” (Di sabato 9 luglio 2022) Hanno fatto molto discutere le motivazioni della sentenza con la quale ieri i giudici della Corte d’appello di Torino avevano Assolto in appello un ragazzo che in primo grado era stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni per lo stupro una coetanea. Secondo i magistrati “non si può affatto escludere che all’imputato la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito ad osare”. I fatti risalgono al 9 maggio 2019 e in quell’occasione, come ribadito dalla ragazza al primo processo, da parte sua c’era stata l’esplicito diniego del consenso. Il suo racconto ai giudici fu ritenuto coerente: “Sono entrata in bagno, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Hanno fatto molto discutere le motivazioni della sentenza con la quale ieri i giudici della Corte d’appello di Torino avevanoin appello un ragazzo che inera stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni per louna coetanea. Secondo i magistrati “non si può affatto escludere che all’imputato la giovane abbia dato delle speranze,si accompagnare in bagno,si sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito ad osare”. I fatti risalgono al 9 maggio 2019 e in quell’occasione, come ribadito dallaalprocesso, da parte sua c’era stata l’esplicito diniego del consenso. Il suo racconto ai giudici fu ritenuto coerente: “Sono entrata in bagno, ...

repubblica : Assolto dallo stupro. La ragazza: 'Gli dicevo basta ma lui continuava' [di Sarah Martinenghi] - neXtquotidiano : Assolto dallo stupro, la ragazza in primo grado: “Gli dissi ‘Che stai facendo, non voglio’ e gli chiesi di smetterl… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Assolto dallo stupro perché lei l’ha “invitato a osare”, Pd: “Cosa deve accadere per certificare la violenza?”. M5s: “… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Assolto dallo stupro. La ragazza: 'Gli dicevo basta ma lui continuava' [di Sarah Martinenghi] - petru49 : Cronaca giornaliera Donne in vetrina ,Repubblica ,Stresa violenza,stuprata dal branco Torino assolto dallo stupro l… -