Thor: Love and Thunder: la moglie di Chris Hemsworth non è una fan dei muscoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Per Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha messo su ancor più massa muscolare del solito, ma la moglie non ne è troppo felice. La storia di Thor: Love and Thunder ha concesso a Chris Hemsworth di mostrarsi di nuovo forma fisica perfetta dopo la parentesi di Thor grasso, eppure la moglie del divo australiano, l'attrice spagnola Elsa Pataky, ha ammesso di non amare i muscoli. In Thor: Love and Thunder vediamo Chris Hemsworth più aiutante e muscoloso che mai. Accantonato il lato pigro, depresso e amante del junk food dei dio del tuono mostrato in Avengers: Endgame, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022) Perandha messo su ancor più massa muscolare del solito, ma lanon ne è troppo felice. La storia diandha concesso adi mostrarsi di nuovo forma fisica perfetta dopo la parentesi digrasso, eppure ladel divo australiano, l'attrice spagnola Elsa Pataky, ha ammesso di non amare i. Inandvediamopiù aiutante e muscoloso che mai. Accantonato il lato pigro, depresso e amante del junk food dei dio del tuono mostrato in Avengers: Endgame, ...

