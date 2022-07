Shinzo Abe è morto. Colpito da colpi di arma da fuoco durante un comizio. "Non dà segni di vita" (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese è stato ucciso durante un discorso elettorale a Nara. Arrestato il presunto attentatore, Tetsuya Yamagami, un ex militare di 41 anni Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese è stato uccisoun discorso elettorale a Nara. Arrestato il presunto attentatore, Tetsuya Yamagami, un ex militare di 41 anni

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - giuliapompili : +++ La NHK ha annunciato che Shinzo Abe è morto +++ - LaStampa : Shinzo Abe viene trasportato dall'ambulanza all'elicottero: un telo blu copre la barella - TaiwanInItalia : Che possa riposare in pace ?? Shinzo Abe, il ex primo ministro del Giappone ????, è un vero amico di #Taiwan. Lui semp… -