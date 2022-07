Serie C, Campobasso e Teramo escluse: quali squadre verranno ripescate? Ecco come funziona (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ ufficiale l’esclusione (al netto di ricorsi che di sicuro verranno presentati dai due club) di Campobasso e Teramo dalla prossima Serie C, su decisione della Figc che ha analizzato le risultanze della Covisoc e poi votato all’unanimità. A questo punto, serviranno due ripescaggi per completare gli organici: quali squadre verranno ripescate? Scopriamo come funziona. Il primo posto in palio, così come stabilito dalla Figc, spetta a una retrocessa dalla scorsa Serie C che sia in grado di ottemperare ai due criteri, vale a dire uno stadio a norma e versare 300.000 euro a fondo perduto per l’ammissione. La graduatoria delle retrocesse vede la Fermana al primo posto, Pistoiese seconda e ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ ufficiale l’esclusione (al netto di ricorsi che di sicuropresentati dai due club) didalla prossimaC, su decisione della Figc che ha analizzato le risultanze della Covisoc e poi votato all’unanimità. A questo punto, serviranno due ripescaggi per completare gli organici:? Scopriamo. Il primo posto in palio, cosìstabilito dalla Figc, spetta a una retrocessa dalla scorsaC che sia in grado di ottemperare ai due criteri, vale a dire uno stadio a norma e versare 300.000 euro a fondo perduto per l’ammissione. La graduatoria delle retrocesse vede la Fermana al primo posto, Pistoiese seconda e ...

