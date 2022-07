Revoca concessione A24 e A25: 'Priorità i lavori di manutenzione' dice il ministro Giovannini (Di venerdì 8 luglio 2022) - Il governo ha dato il via libera alla gestione da parte di Anas. Si va verso un contenzioso miliardario per la Revoca della concessione dell'Autostrada dei parchi, Roma - l'Aquila e Roma - Pescara ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 luglio 2022) - Il governo ha dato il via libera alla gestione da parte di Anas. Si va verso un contenzioso miliardario per ladelladell'Autostrada dei parchi, Roma - l'Aquila e Roma - Pescara ...

Pubblicità

Giusepp76139632 : RT @ElioLannutti: Autostrade: governo dei migliori magliari,composto da ministri vacui, fatui,fatuanelli,che esultano per revoca concession… - giorgiomeletti : RT @DomaniGiornale: Il governo affida a Anas la Roma-L’Aquila-Pescara togliendola a Toto per grave inadempienza. Lo fa applicando il decret… - FRANCESCOLARDIN : RT @ElioLannutti: Autostrade: governo dei migliori magliari,composto da ministri vacui, fatui,fatuanelli,che esultano per revoca concession… - LobbaLuisa : RT @ElioLannutti: Autostrade: governo dei migliori magliari,composto da ministri vacui, fatui,fatuanelli,che esultano per revoca concession… - 24Edilizia : A24-A25, fine dell'era Toto: il Cdm revoca la concessione a Strada dei Parchi Spa -