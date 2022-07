No di Koulibaly al rinnovo: spunta la reazione di De Laurentiis, due squadre sul difensore (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rivelato delle indiscrezioni relative alla vicenda Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato: “De Laurentiis è furioso con Ramadani. L’agente è andato oltre i parametri per Koulibaly. Il Napoli parla con l’entourage, ma Ramadani è stato perentorio: Kalidou Koulibaly non rinnoverà“. Calciomercato Napoli, Koulibaly rinnovo (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Continua a tenere banco in casa Napoli la questione legata al rinnovo del franco-senegalese. Il contratto del difensore senegalese scadrà nel 2023 e l’accordo per il rinnovo del contratto con il club di De Laurentiis non è stato ancora ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rivelato delle indiscrezioni relative alla vicenda. Di seguito quanto evidenziato: “Deè furioso con Ramadani. L’agente è andato oltre i parametri per. Il Napoli parla con l’entourage, ma Ramadani è stato perentorio: Kalidounon rinnoverà“. Calciomercato Napoli,(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Continua a tenere banco in casa Napoli la questione legata aldel franco-senegalese. Il contratto delsenegalese scadrà nel 2023 e l’accordo per ildel contratto con il club di Denon è stato ancora ...

