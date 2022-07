Maurizio Costanzo attacca Adriana Volpe e lei commenta le sue parole (Di venerdì 8 luglio 2022) Anche quest’anno ci sarò un’altra edizione del Grande fratello vip che vedrà al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini. Fino a qualche giorno fa, c’era ancora mistero sui nomi degli opinionisti ma ora sono stati ufficializzati: si tratta di Sonia Bruganelli, riconfermata per la seconda edizione consecutiva e della new entry, l’amatissima Orietta Berti. Dunque, l’altra opinionista della scorsa edizione, Adriana Volpe è rimasta a bocca asciutta. Sulla sua esclusione ha avuto da dire la sua anche Maurizio Costanzo a cui lei ha risposto. Vediamo cosa si sono detti. Maurizio Costanzo diretto sulla non riconferma di Adriana Volpe come opinionista del Grande fratello vip Qualche giorno fa, sulla rubrica di Nuovo, il settimanale al cui interno ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 8 luglio 2022) Anche quest’anno ci sarò un’altra edizione del Grande fratello vip che vedrà al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini. Fino a qualche giorno fa, c’era ancora mistero sui nomi degli opinionisti ma ora sono stati ufficializzati: si tratta di Sonia Bruganelli, riconfermata per la seconda edizione consecutiva e della new entry, l’amatissima Orietta Berti. Dunque, l’altra opinionista della scorsa edizione,è rimasta a bocca asciutta. Sulla sua esclusione ha avuto da dire la sua anchea cui lei ha risposto. Vediamo cosa si sono detti.diretto sulla non riconferma dicome opinionista del Grande fratello vip Qualche giorno fa, sulla rubrica di Nuovo, il settimanale al cui interno ...

