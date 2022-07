LIVE World Games 2022 in DIRETTA: si parte con le qualificazioni del pattinaggio velocità su pista, poi bowling e karate (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 14:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei World Games 2022. Tra poco meno di venti minuti via alle gare con le qualificazioni dei 200 metri del pattinaggio di velocità su pista, prova in cui ci saranno subito gli azzurri Asja Varani e Duccio Marsili. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della prima giornata di gare dei World Games 2022. E’ tutto pronto a Birmingham (Alabama, Stati Uniti) per l’undicesima edizione di questa straordinaria manifestazione. Sono in ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 14:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale della prima giornata dei. Tra poco meno di venti minuti via alle gare con ledei 200 metri deldisu, prova in cui ci saranno subito gli azzurri Asja Varani e Duccio Marsili. Buongiorno e benvenuti nellascritta della prima giornata di gare dei. E’ tutto pronto a Birmingham (Alabama, Stati Uniti) per l’undicesima edizione di questa straordinaria manifestazione. Sono in ...

Pubblicità

bitto_max : @Fede50691682 @elevisconti - galbcasanova : La polizia giapponese terrà tra mezzora una conferenza stampa sull'accaduto. Lo riferisce la Reuters - its_sarafra : RT @btshouse_ita: ?? #BangBangTrivia sulla tracklist di #JackInTheBox ?? ??Il sottotitolo della traccia 4, STOP (There Are No Bad People In… - OSOPLAYO : Zucchero - Solo Una Sana E Consapevole Libidine... (Live) - World Wild T... - monitortv : Organizzato in 4 aree tematiche, Corporate & Education, TV / Broadcast, Live Events, Esports, è stato inaugurato un… -