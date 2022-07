Pubblicità

infoitsport : L'elogio di Nole: 'Kyrgios è arrivato dove merita di stare' - infoitsport : L'elogio di Nole: 'Kyrgios è arrivato dove merita di stare' - infoitsport : L'elogio di Nole: 'Kyrgios è arrivato dove merita di stare' -

Tiscali

La sua conferenza stampa post semifinale è per buona parte unal suo prossimo avversario, Nick Kyrgios. "Contro Cameron (Norrie, ndr) non ho giocato un buon primo set, poi nel secondo parziale,...L'Dopo la sconfitta contro, l'ex tennista Paolo Bertolucci ci ha tenuto a rendere un grande tributo alla partita disputata dall'altoatesino: 'Dobbiamo solo che essere orgogliosi di un ... L'elogio di Nole: 'Kyrgios è arrivato dove merita di stare' La sua conferenza stampa post semifinale è per buona parte un elogio al suo prossimo avversario, Nick Kyrgios. Quindi, ovviamente, mi sto avvicinando con un atteggiamento positivo, con tanta fiducia i ...Il campione serbo lo fa battendo in quattro set Cameron Norrie rimontando il set di svantaggio iniziale. Il tennista serbo ha mandato baci polemici nei confronti del pubblico. Novak Djokovic approda p ...