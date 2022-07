Pubblicità

ProDocente : Filippine: nuovo leader, censura vecchia. Ordinata la chiusura del giornale della Nobel Maria Ressa - GianniVaretto : RT @LaStampa: Filippine, il ritorno della censura: Marcos Jr. fa chiudere il giornale della premio Nobel Maria Ressa - RassegnaZampa : #Filippine, il ritorno della censura: #MarcosJr. fa chiudere il giornale della premio #Nobel #MariRessa - rizzina2005 : Filippine: nuovo leader, censura vecchia. Ordinata la chiusura del giornale della Nobel Maria Ressa @corriere - avvocatorinaldi : #Filippine ordina la chiusura del giornale indipendente #Rappler della premio Nobel per la pace #Ressa, molto criti… -

Agenzia ANSA

Il premioper la pace, la filippina Maria Ressa ha perso l'appello contro la condanna per diffamazione informatica. Lo ha reso noto il suo sito web di notizie Rappler. Ressa e il suo ex collega Rey Santos ...Levorrebbero chiudere la bocca alla donna che ha ricevuto ilper la pace l'anno scorso con un altro giornalista scomodo, il russo Dimitry Andreyevich Muratov a capo di Novaya Gazeta. ... Filippine: Nobel Ressa perde appello condanna diffamazione - Asia Il premio Nobel per la pace, la filippina Maria Ressa ha perso l'appello contro la condanna per diffamazione informatica. Lo ha reso noto il suo sito web di notizie Rappler. (ANSA) ...L’annuncio, dato dalla stessa giornalista, è arrivato a poche ore dall’insediamento di Ferdinand Marcos Junior Il regalo di benvenuto è la chiusura di Rappler. Non è bastato il premio Nobel per la Pac ...