Crollo ghiacciaio Marmolada | recuperato il corpo della decima vittima

Il bilancio della tragedia del Crollo del ghiaccio della Marmolada "è pressoché definito: ci sono undici persone tra i deceduti e i dispersi (CHI SONO). Dei feriti, sette (tre dei quali in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi". A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, all'arrivo al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei. I soccorritori hanno recuperato altri resti delle vittime sotto la frana della Marmolada. A quanto risulta, apparterrebbero ad una decima vittima. Il bilancio è quindi di 10 vittime e ancora un disperso. Sei delle vittime sono state identificate: oltre a tre escursionisti veneti e una alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti ...

