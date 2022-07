Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nella serie tv Echo

(Di venerdì 8 luglio 2022) I due interpreti,Cox e, avranno due ruoli importantinuova, in uscita il prossimo anno. Cox è stato l’interprete di Matt Murdock in Daredevil per tre stagioni eha interpretato il nemico Wilson Fisk, alias Kingpin. I due personaggi si ritrovano insieme per la prima volta dopo la chiusura dellatv Daredevil di Netflix. Secondo alcune fonti una delle trame diriguarderebbe la ricerca da parte di Daredevil di un suo ex alleato. Ma al momento non è noto nessun dettaglio sullain questione. La coppia è diventata a tutti gli effetti parte integrante del Marvel Cinematic Universe. Lo show è attualmente in produzione ad Atlanta e arriverà sul servizio ...

