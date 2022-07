Pubblicità

GoalItalia : Morata ha deciso: vuole restare all'Atletico Madrid ??? [? @rubenuria] - DiMarzio : Le dichiarazioni di #Morata sulla nuova stagione con l'#AtleticoMadrid - DiMarzio : #Calciomercato | L'interessamento dell'@Atleti per #Bernardeschi - sportli26181512 : Atletico Madrid, UFFICIALE: arriva un giovane brasiliano: Proprio come riportato sui propri canali social, l'Atleti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Atletico Madrid, offerto Morata al Bayern Monaco per Lewandowski -

Alvaro Morata ha salutato la Juventus per la fine del suo prestito biennale dall'ed è ora in attesa di capire il suo futuro. L'intreccio poteva prevedere anche una big europea come il Bayern: la vicendaLa Juventus è tra le squadre più attive del momento in sede di ...Juve, Torreira occasione per le prossime settimane: la situazione Torreira © LaPresseLa situazione contrattuale dell'exe Sampdoria consente un possibile affare, vista la scadenza ...Il trend degli ultimi anni nel mondo del calcio vede un aumento costante del numero di partite, soprattutto di alto livello, giocate ogni anno, tra continui spostamenti, cambi di ...In questi anni la Lazio non ha mai avuto un giocatore capace di sostituire Immobile. Il bomber di Torre Annunziata viene da un'altra stagione fantastica e suo vice serve come il pane e Maurizio Sarri ...