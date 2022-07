Ascolti tv 7 luglio 2022 | Don Matteo primo | ma Tim Summer Hits è il vero vincitore

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 8 luglio 2022)tv: la fiction di Rai 1 con il 15,1% e 2,157 milioni, il programma di Canale 5 all’8,9% e 1,118 Donnon delude Rai 1 neanche in replica e raggiunge il 15,1% di share media con 2,157 milioni di spettatori, mentre Scherzi a parte su Canale 5, anch’esso in replica, è stato visto da 1,118 milioni di spettatori con l’8,9%. Seconda piazza per la seconda puntata di Timsu Rai2, in crescita al 12,8% e 1,613 milioni Anche la settimana scorsa la replica della fiction con Terence Hill aveva battuto tutti con il 14,8% e 2,115, con il concerto condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino al 12% e 1,578. Enrico Papi, anche lui in replica come Terence Hill, aveva fatto registrare il 9,7% e 1,259 milionitv altre reti La classifica deglitv delle reti ...