Un passo indietro (Di giovedì 7 luglio 2022) Ho rifiutato un’ottima offerta di lavoro all’estero perché mi avrebbe portato lontano da mia moglie e i miei figli, con continui su e giù per l’Europa. Sono convinto... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Ho rifiutato un’ottima offerta di lavoro all’estero perché mi avrebbe portato lontano da mia moglie e i miei figli, con continui su e giù per l’Europa. Sono convinto... Leggi

Pubblicità

pfmajorino : L'accordo con #Erdogan per l'allargamento della #Nato operato sulla pelle del popolo curdo rischia di farci fare u… - Ettore_Rosato : 'Piena unità di vedute sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze a livello umanitario, sociale ed economico. Que… - OvileItalia : RT @wireditalia: Dopo lo scandalo del deputato Pincher che ha terremotato l'esecutivo, l'ex sindaco di Londra #BorisJohnson accetta di fare… - pantesimo : @CBugliano Complimenti al Sindaco per il passo indietro ???????? - Chiara60689316 : RT @SaggioSatana: faccio 1 passo avanti e 5 indietro -