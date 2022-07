Ultime Notizie – È morto Kazuki Takahashi | l’autore di ‘Yu-Gi-Oh!’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il corpo è stato ritrovato al largo delle coste di Nago, nell’arcipelago di Okinawa, con indosso l’attrezzatura da snorkeling Tragico lutto nel mondo dei fumetti: èdel celebre “Yu-Gi-Oh!”, all’età di 60 anni. L’uomo, come confermato dall’emittente giapponese NKH, è stato ritrovato annegato con indosso l’attrezzatura da snorkeling dalla Guardia Costiera al largo della costa di Naga, località dell’arcipelago di Okinawa. Le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine., che avrebbe compiuto 61 anni a ottobre, èdel fumetto “Yu-Gi-Ok!”, da cui è nato il brand popolare in tutto il mondo fatto di cartoni animati, carte da gioco e videogame. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione