Tir in centro | estate infernale ma non scatta obbligo A 30

Abbattimento del diaframma delle galleria di porta Ovest. Viadotto Olivieri della A/3 Napoli-Salerno interdetto ai Tir di massa superiore alle 7.5 tonnellate. I Tir sono stati quindi legittimati a transitare per i centri abitati di Salerno, Vietri sul Mare, Cava de' Tirreni, le due Nocera fin nell'Agro. Il provvedimento, comunicato ufficialmente, avrà validità fino al 7 settembre. Decisione impopolare – La decisione della Prefettura è impopolare. Studi, riunioni, confronti, approfondimenti: la montagna sembra aver partorito il classico… topolino. I tir tra le case, proprio non piacciono. Eppure la Prefettura avrebbe avuto il modo di salvaguardare la necessità di non bloccare i traffici commerciali del porto e la qualità della vita di chi dietro o nei pressi del porto abita. Sarebbe bastato obbligare i tir a raggiungere il porto attraverso l'autostrada A/30. Uscendo a Fratte, avrebbero ...

