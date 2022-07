No! Questa bambina non è vittima di un bombardamento russo in Ucraina (Di giovedì 7 luglio 2022) Circola un video di una bambina in ospedale mentre viene curata a un piede dalle operatrici sanitarie. Secondo il racconto che accompagna il video, la piccola sarebbe una giovane Ucraina vittima di un bombardamento russo a Mykolaiv. La storia è falsa e la clip è stata completamente decontestualizzata circolando online. Per chi ha fretta Si sostiene che la bambina sia vittima di un bombardamento dei russi a Mykolaiv. In realtà, la bambina si trovava in ospedale per una brutta caduta in bicicletta. La bambina non si trovava a Mykolaiv, ma a Ternopil. Analisi Il video circola insieme a due testi molto simili: Questa piccola ragazza Ucraina è di Mykolaiv. Ha sofferto del ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Circola un video di unain ospedale mentre viene curata a un piede dalle operatrici sanitarie. Secondo il racconto che accompagna il video, la piccola sarebbe una giovanedi una Mykolaiv. La storia è falsa e la clip è stata completamente decontestualizzata circolando online. Per chi ha fretta Si sostiene che lasiadi undei russi a Mykolaiv. In realtà, lasi trovava in ospedale per una brutta caduta in bicicletta. Lanon si trovava a Mykolaiv, ma a Ternopil. Analisi Il video circola insieme a due testi molto simili:piccola ragazzaè di Mykolaiv. Ha sofferto del ...

