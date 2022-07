Gran Turismo 7: aggiornamento 1.18 e note sulla patch (Di giovedì 7 luglio 2022) Un nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 è disponibile insieme alle note sulla patch che rivelano tutto ciò che fa detto aggiornamento. Con l’aggiornamento 1.18, Polyphony Digital è andata avanti e ha apportato molte modifiche al gioco, ma nulla di sostanziale. In effetti, ogni ritocco di per sé è piuttosto irrilevante ma sommato tutto insieme, è, almeno, un aggiornamento apprezzabile. Tuttavia, non ci sono nuovi contenuti e non ci sono nuove funzionalità. Sebbene disponiamo delle note sulla patch per l’aggiornamento, ciò che non abbiamo sono le dimensioni dei file per l’aggiornamento su PS4 e PS5. In altre parole, non sappiamo quanto ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 7 luglio 2022) Un nuovodi7 è disponibile insieme alleche rivelano tutto ciò che fa detto. Con l’1.18, Polyphony Digital è andata avanti e ha apportato molte modifiche al gioco, ma nulla di sostanziale. In effetti, ogni ritocco di per sé è piuttosto irrilevante ma sommato tutto insieme, è, almeno, unapprezzabile. Tuttavia, non ci sono nuovi contenuti e non ci sono nuove funzionalità. Sebbene disponiamo delleper l’, ciò che non abbiamo sono le dimensioni dei file per l’su PS4 e PS5. In altre parole, non sappiamo quanto ...

Pubblicità

Vikiren_kuroik : @lucarro15 Con il plus ho nella raccolta di ps5: Crash 4 Subnautica All star brawl Arcadegeddon Non metto in mezzo… - bikershotel : - Vikiren_kuroik : @lucarro15 Intendi solo ps5 oppure anche PS4? Fisicamente ps5 mi han dato gran turismo 7 e Horizon F.W - FLEXRUN976 : RT @FLEXRUN976: Gran Turismo 7 Amazing New video gameplay FERRARI 458 GT3 Time Attack OR . AUTODROMO NAZIONALE MONZA???????????? - FLEXRUN976 : Gran Turismo 7 Amazing New video gameplay FERRARI 458 GT3 Time Attack OR . AUTODROMO NAZIONALE MONZA???????????? -