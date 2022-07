Giro Donne 2022 | Marta Cavalli | “Conosco bene il percorso | l’obiettivo è quello di provare a recuperare”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Terza a Cesena, quarta oggi:si conferma, al momento, dopo la sesta tappa sul Passo Maniva, la terza forza di questo. L’azzurra ha tentato un paio di attacchi, ha seguitoAnnemiek van Vleuten e Mavi Garcia, ma si è dovuta accontentare di un piazzamento senza abbuoni, con qualche secondo perso nello sprint finale. L’atleta della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope è ora a 1’10” dalla vetta, ma non sembra essere preoccupata. Le sue parole all’arrivo: “Siamo rimaste noi tre alla fine, c’è stato un po’ di tira e molla, si è frazionato il gruppetto, la Labous è stata imprendibile, è andata fortissimo oggi. Noi ci siamo controllate abbastanza, poi sul finale sullo scatto secco ho pagato un pochino. È stato un buon test sono contenta, mi toccherà rischiare un ...

La francese Juliette Labous del Team DSM ha vinto per distacco la settima tappa del2022 , 113,4 km con partenza da Prevalle e arrivo in salita al Passo del Maniva , provincia di Brescia . Alle sue spalle la leader della classifica generale, la quasi 40enne olandese ...Di seguito la classifica generale :Juliette Labous è la regina della settima tappa del Giro d’Italia Donne. La francese del Team DSM, che faceva parte della fuga di giornata, stacca tutte ad inizio Passo Maniva (GPM di prima categoria ...Prevalle si è vestita a festa questa mattina per accogliere il Giro d'Italia Donne: da qui è scatattata infatti la settima tappa della corsa rosa, una delle più attese, destinata a concludersi a Passo ...