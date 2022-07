F1, Carlos Sainz: “Ho voglia di vincere a Spielberg, un weekend interessante con la Sprint Qualifying” (Di giovedì 7 luglio 2022) Neanche il tempo di respirare e il Circus della F1 guarda al Red Bull Ring, in Austria, per l’undicesimo round del Mondiale 2022. I temi sono un po’ i soliti: solita sfida Red Bull-Ferrari; Mercedes nel ruolo di guastafeste. A Silverstone le risposte sono state queste, vedremo se anche sulla pista austriaca questo andamento si riproporrà. In Stiria inoltre si prospetta anche il secondo weekend con format Sprint della stagione, dopo il primo corso ad Imola. Come da regolamento, invece di avere 13 set di pneumatici come avviene in un weekend normale, i piloti ne avranno 12, così suddivisi: due di hard, quattro di medium e sei di soft. Sarà quindi un fine-settimana decisamente interessante. Lo spagnolo Carlos Sainz, vincitore in Gran Bretagna, non ha ancora realizzato del tutto quanto ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Neanche il tempo di respirare e il Circus della F1 guarda al Red Bull Ring, in Austria, per l’undicesimo round del Mondiale 2022. I temi sono un po’ i soliti: solita sfida Red Bull-Ferrari; Mercedes nel ruolo di guastafeste. A Silverstone le risposte sono state queste, vedremo se anche sulla pista austriaca questo andamento si riproporrà. In Stiria inoltre si prospetta anche il secondocon formatdella stagione, dopo il primo corso ad Imola. Come da regolamento, invece di avere 13 set di pneumatici come avviene in unnormale, i piloti ne avranno 12, così suddivisi: due di hard, quattro di medium e sei di soft. Sarà quindi un fine-settimana decisamente. Lo spagnolo, vincitore in Gran Bretagna, non ha ancora realizzato del tutto quanto ha ...

