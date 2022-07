Dybala Roma, è una richiesta di Mou. Ma l’affare si sblocca solo in un caso (Di giovedì 7 luglio 2022) Dybala Roma, Mourinho caldeggia l’arrivo in giallorosso dell’attaccante argentino. Ma prima c’è bisogno di una cosa Mourinho non è del tutto contento del mercato che sta portando avanti fin qui la sua Roma. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’allenatore portoghese è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la squadra e avrebbe scelto per questo Paulo Dybala. L’eventuale affare potrà prendere piede, però, solamente quando il club avrà risolto il caso Zaniolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022), Mourinho caldeggia l’arrivo in giallorosso dell’attaccante argentino. Ma prima c’è bisogno di una cosa Mourinho non è del tutto contento del mercato che sta portando avanti fin qui la sua. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’allenatore portoghese è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la squadra e avrebbe scelto per questo Paulo. L’eventuale affare potrà prendere piede, però, solamente quando il club avrà risolto ilZaniolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

