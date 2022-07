Dl aiuti: nel M5s 28 deputati non votano la fiducia (2) (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) - I deputati grillini 'non giustificati', secondo quanto riportato dai tabulati, che non hanno partecipato al voto sono stati 15: Cantone Luciano, De Carlo, Invidia, Melicchio, Parentela, Ruggiero, Spadoni, Zanichelli, Carinelli, Del Monaco, Mammì, Misiti, Raffa, Segneri, Tofalo. Mentre erano in missione (quindi giustificati) in 13: Cattoi Maurizio, Cimino, Dieni, Dadone, Emiliozzi, Ficara, Marzana, Papiro, Provenza, Sibilia, Cancelleri, Lorefice, Torto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) - Igrillini 'non giustificati', secondo quanto riportato dai tabulati, che non hanno partecipato al voto sono stati 15: Cantone Luciano, De Carlo, Invidia, Melicchio, Parentela, Ruggiero, Spadoni, Zanichelli, Carinelli, Del Monaco, Mammì, Misiti, Raffa, Segneri, Tofalo. Mentre erano in missione (quindi giustificati) in 13: Cattoi Maurizio, Cimino, Dieni, Dadone, Emiliozzi, Ficara, Marzana, Papiro, Provenza, Sibilia, Cancelleri, Lorefice, Torto.

